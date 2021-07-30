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30.07.2021 14:36
Рубрика: Общество

Исследование: Большинство россиян собираются учиться дальше после вуза

Текст: Мария Агранович

Эксперты платформы "Россия - страна возможностей" и компании Нетология опросили более тысячи россиян с высшим образованием и выяснили, планируют ли они учиться дальше, в каком формате и готовы ли к учебе полностью в онлайн.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
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Абсолютное большинство опрошенных сказали "да" обучению после основного диплома, против - лишь 1%.

Самым популярным форматом образования после бакалавриата у тех, кто сейчас учится, стали образовательные курсы, на втором месте - магистратура или аспирантура или профессиональная переподготовка (по 35%). Второе высшее выбрали 13% респондентов. Мастер-классы выбирают лишь 4% россиян, а различные акселераторы и кейс-чемпионаты - по 3%.

Почему хотят учиться дальше? Диплома бакалавра сегодня недостаточно? Чаще всего к дальнейшей учебе мотивирует желание найти другую работу (58%).

- Участники опроса также отмечали желание расширить кругозор, нехватку знаний, полученных в вузе, и говорили о том, что им регулярно нужны новые навыки и знания для роста на текущем рабочем месте, - рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Кстати, чтобы помочь студентам определиться в профессии, платформа "Россия - страна возможностей" запускает на базе российских вузов Центры компетенций. Там студенты смогут бесплатно пройти оценку своих навыков, услышать советы профессионалов и развивать лидерские качества.

Интересно: среди тех, кто уже учился или учится, только 12% ставили перед собой цель запустить собственный бизнес после завершения обучения. А вот среди тех, кто только планирует свое будущее образование, таких куда больше: учиться дальше ради своего проекта намерен каждый четвертый.

- Тот факт, что сегодня 99% респондентов исследования продолжают получать знания после выпуска из вуза, говорит о том, что концепция lifelong learning (обучение через всю жизнь) стала общепринятой, - говорит Ольга Сохнева, руководитель направления "Высшее образование" в Нетологии. - Сегодня меняется и формат обучения в вузе. Многим удобен онлайн-формат обучения - это позволяет учиться в ведущих вузах страны из любой точки мира и совмещать учебу с работой. Мы надеемся, что онлайн-магистратуры и бакалавриаты с каждым годом будут становиться привлекательнее для студентов, повышая доступность качественного высшего образования.

Учебу в офлайн выбирают лишь 16% россиян. Больше половины - за смешанный формат, исключительно на онлайн согласны 28%.

Общество Образование

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