Кабмин разработал законопроект о жилье для сотрудников органов внутренних дел

Кабинет министров разработал законопроект для улучшения жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел.

"В первую очередь, нуждающиеся в жилье смогут выбирать - получать им единовременную выплату или готовую квартиру. Тем, кто был уволен со службы по состоянию здоровья или из-за изменения в штате, сохраним право на получение выплаты для покупки жилья", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Пенсионеры органов внутренних дел, отработавшие не менее 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами, пока ожидают жилье.

- Все, кто выбрал своей профессией охрану правопорядка, работают в тяжелых условиях, каждый день проявляют самоотверженность, рискуют своими жизнями. Сегодняшние решения помогут им и их семьям чувствовать себя более защищенными, - заявил глава правительства.