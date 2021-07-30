Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале станет Анастасия Карнеева

Комиссаром павильона Российской Федерации на Венецианской биеннале сроком на восемь лет назначена Анастасия Карнеева. На этом посту она сменит директора фонда современного искусства V-A-C Терезу Иароччи Мавику, которая возглавит рабочую группу российского павильона. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поблагодарила за работу Терезу Иароччи Мавику и оценила проведенную реконструкцию российского павильона. Напомним, работы завершились в начале июля этого года.

- Мы чрезвычайно заинтересованы в более активном участии наших деятелей культуры в составлении международной художественной повестки. Для формирования долгосрочной стратегии развития павильона было принято решение назначить комиссаром Анастасию Карнееву сроком на восемь лет. Уверена, ее профессиональные контакты в мире искусства позволят разнообразить российское участие, - отметила министр.

Она добавила, что Россию на Венецианской биеннале 2022 года, название которой "Молоко снов", представят художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева.

Анастасия Карнеева сообщила, что работа над проектом российского павильона для Биеннале-2022 уже началась.

"Российский павильон после реконструкции продолжает работу по переосмыслению своей роли и функциональной реструктуризации. Этот процесс начался в конце 2019 года, но, к сожалению, в условиях пандемии было невозможно внедрить все необходимые изменения, цель которых - обеспечить максимально расширенное участие в выборе проекта для Биеннале", - подчеркнула она.

Анастасия Карнеева окончила факультет журналистики Московского государственного университета М.В. Ломоносова. С 2005 по 2007 годы проходила обучение в Университетском колледже Лондона по истории искусства. Более шести лет работала в аукционном доме Christie's в России. В 2016 году совместно с Екатериной Винокуровой основала консалтинговую компанию, которая за время своего существования провела более десяти выставочных музейных проектов и оказывает поддержку молодым российским художникам в России и за рубежом.

Справка "РГ"

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие.