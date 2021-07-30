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30.07.2021 15:10
Рубрика: Культура

Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале станет Анастасия Карнеева

Текст: Инга Бугулова

Комиссаром павильона Российской Федерации на Венецианской биеннале сроком на восемь лет назначена Анастасия Карнеева. На этом посту она сменит директора фонда современного искусства V-A-C Терезу Иароччи Мавику, которая возглавит рабочую группу российского павильона. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поблагодарила за работу Терезу Иароччи Мавику и оценила проведенную реконструкцию российского павильона. Напомним, работы завершились в начале июля этого года.

Павильон России на Венецианской биеннале представили в Минкультуры

- Мы чрезвычайно заинтересованы в более активном участии наших деятелей культуры в составлении международной художественной повестки. Для формирования долгосрочной стратегии развития павильона было принято решение назначить комиссаром Анастасию Карнееву сроком на восемь лет. Уверена, ее профессиональные контакты в мире искусства позволят разнообразить российское участие, - отметила министр.

Она добавила, что Россию на Венецианской биеннале 2022 года, название которой "Молоко снов", представят художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева.

Анастасия Карнеева сообщила, что работа над проектом российского павильона для Биеннале-2022 уже началась.

"Российский павильон после реконструкции продолжает работу по переосмыслению своей роли и функциональной реструктуризации. Этот процесс начался в конце 2019 года, но, к сожалению, в условиях пандемии было невозможно внедрить все необходимые изменения, цель которых - обеспечить максимально расширенное участие в выборе проекта для Биеннале", - подчеркнула она.

Анастасия Карнеева окончила факультет журналистики Московского государственного университета М.В. Ломоносова. С 2005 по 2007 годы проходила обучение в Университетском колледже Лондона по истории искусства. Более шести лет работала в аукционном доме Christie's в России. В 2016 году совместно с Екатериной Винокуровой основала консалтинговую компанию, которая за время своего существования провела более десяти выставочных музейных проектов и оказывает поддержку молодым российским художникам в России и за рубежом.

Справка "РГ"

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился в 1914 году, построенный по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор свои работы там представили более 800 советских и российских художников, среди которых были Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие.

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