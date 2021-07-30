Конгресс заставит Байдена ввести санкции против "Северного потока - 2"

В Вашингтоне прошло голосование палаты представителей конгресса США. Конгрессмены одобрили законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, передает РИА Новости. Принятый документ также лишает президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток - 2".

"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", - так прокомментировала эту новацию ее инициатор, представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.

Сообщается, что в поддержку проекта высказались 217 конгрессменов, против - 212. Теперь документ должен пройти обсуждение в сенате.