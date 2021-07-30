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30.07.2021 21:23
Рубрика: Общество

Космонавты перешли на борт нового российского модуля "Наука"

Текст: Наталия Ячменникова
В пятницу, 30 июля, в 20:47 мск космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров открыли переходные люки и перешли на борт нового российского модуля "Наука".
Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ РИА Новости Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ РИА Новости
Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука". Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ РИА Новости

Как сообщили в Роскосмосе, после завершения операций стыковки лабораторного модуля с надирным стыковочным узлом служебного модуля "Звезда" специалисты подмосковного ЦУПа совместно с экипажем российского сегмента МКС провели контроль герметичности стыковочных соединений и проанализировали телеметрическую информацию о состоянии бортовых систем модуля. Затем Олег Новицкий и Петр Дубров открыли люк переходного отсека модуля "Звезда" и через несколько минут вошли в жилую зону приборно-герметичного отсека лабораторного модуля.

Космонавты не переходили на американский сегмент МКС из-за ситуации с "Наукой"

По плану работ в пятницу, наши космонавты выполнят контрольный осмотр отсеков, возьмут пробы воздуха и установят агрегат фильтра очистки атмосферы.

"Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Его масса - 20 350 кг. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Под макушку напичкан электроникой и самой современной аппаратурой. Здесь четырнадцать рабочих мест внутри и почти столько же снаружи. Дополнительная и защищенная от радиации каюта для экипажа и новый космический туалет.

Модуль состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу станции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA (European Robotic Arm). По словам специалистов, чтобы "Науку" полностью интегрировать в МКС, понадобится до десяти выходов в космос, каждый - минимум по шесть с половиной часов. Работы предстоит много, и очень серьезной.

Общество Космос

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