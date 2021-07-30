Лукашенко рассказал о попытках расшатать белорусское общество

Беларусь, по оценке Александра Лукашенко, попала в эпицентр цивилизационного противостояния. Он констатировал, что вдоль ее границ "методично наращивается наступательная военная инфраструктура НАТО". Об этом президент страны заявил в пятницу на встрече с активом местной вертикали власти по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, информирует пресс-служба главы государства.

Он обратил внимание своих коллег, что сегодня республика держит удар во всех сферах жизни: политической, дипломатической, информационной, общественной, на уровне военных угроз, в сфере исторической политики.

Анализ текущих событий подтвердил, что белорусское государство оказалось сильнее технологий цветных революций. Белорусы выстояли, испытав на себе воздействие ее нескольких этапов. Но, тем не менее, "попытки расшатать общество, дезориентировать людей продолжаются, и будут продолжаться на всех тактических направлениях", - предупредил Лукашенко.

Понимая ущербность своей санкционной тактики, констатировал он, Запад, тем не менее, продолжает поэтапно нащупывать болевые точки экономики РБ и "бьет, прежде всего, по экспортным отраслям". Отметив, что с таким масштабом ограничительных мер республика еще не сталкивалась, оратор пояснил, что цель оппонентов - оставить белорусов без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания.

"Кто-то очень хочет, чтобы белорусы навсегда утратили свою идентичность и завершили путь как нация, растворились в глобальном мире. По разным причинам. Одни западные партнеры ищут у нас "свои" исторические территории. Другие видят плацдарм для нового броска на восток", - убежден президент.

Он обратил внимание в этой связи, что за рубежами страны в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре. "Смешно это все слышать", - парировал он, напомнив, сколько маневров проведено у границ республики. "Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии?", - задал вопрос белорусский руководитель и подтвердил, что никогда на уровне президентов двух стран "вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях".

Но если нужно будет, дал понять белорусский лидер, "для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно".

Сейчас, уточнил он, "в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. "Мы можем в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", - заверил верховный главнокомандующий РБ.

Президент напомнил, что даже в острый период августа прошлого года, "когда кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело", он не приглашал вооруженные силы соседних стран. "Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция", - подытожил белорусский лидер.

Формулируя первоочередные задачи, стоящие перед вертикалью власти, президент потребовал ужесточения кадровой дисциплины, что, по его словам, является важным аспектом для обеспечения безопасности и порядка на современном этапе. "На ответственных постах не место тем, кто открыто выступал против политического курса страны, - подчеркнул оратор. - Прежде всего, это касается государственной службы, руководящих должностей в бюджетной сфере и на госпредприятиях, педагогов, а также лиц, которые в силу публичности влияют на общественное мнение. Недопустима ситуация, при которой кто-то получает из бюджета зарплату, пользуется льготами, социальным пакетом и при этом поливает грязью свою страну". Подобное поведение, по мнению главы государства, помимо всего прочего, является еще и аморальным.