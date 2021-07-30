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30.07.2021 22:45
Рубрика: В мире

Миссию ООН в Герате атаковали с применением гранат и реактивных снарядов

Текст: Максим Макарычев

В миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) заявили, что главный комплекс ООН в столице провинции Герат на западе Афганистана подвергся нападению "антиправительственных элементов", по меньшей мере, один охранник был убит. По словам официальных лиц, атака с применением гранат и реактивных снарядов произошла через несколько часов после того, как боевики "Талибана" (группировка запрещена в РФ) проникли вглубь Герата, где произошли ожесточенные столкновения с афганскими силами безопасности возле регионального представительства МООНСА.

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В заявлении, сделанном после нападения, ООН заявила, что срочно пытается установить полную картину нападения. Пока не установлено, кто напал на комплекс. Представитель западных служб безопасности сообщил агентству Reuters, что все иностранные дипломатические миссии в городе приведены в состояние повышенной готовности. МООНСА сообщила, что нападение было совершено у входов в комплекс, который был четко обозначен как объект ООН. Во время инцидента никто из сотрудников Всемирной организации не пострадал.

Город Герат - вторая столица провинции, в которую талибы вошли за последние 24 часа. Днем ранее повстанцы вошли в столицу южной провинции Гильменд, и столкновения боевиков и афганских правительственных сил продолжаются. Мирные жители в массовом порядке покидают город. "С утра четверга талибы начали атаки с нескольких направлений на город Лашкаргах", - сказал агентству правительственный чиновник на условиях анонимности. Лашкар-Гах - столица Гильменда, южной провинции, граничащей с Пакистаном.

Поскольку возглавляемые США иностранные силы близятся к полному выводу войск, талибы быстро добились территориальных успехов за последние два месяца, но еще не захватили все столицы провинций, поясняют наблюдатели. В отчете ООН, обнародованном на этой неделе говорится, что в Афганистане резко возросло количество жертв среди гражданского населения, причем в мае и июне погибло столько же мирных жителей, сколько за предыдущие четыре месяца. В отчете не упоминаются количество жертв нападений в июле, когда боевые действия в Афганистане еще больше усилились.

В мире Ближний Восток Афганистан

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