Мощи святого князя Александра Невского доставлены для поклонения в Минск

В столицу Беларуси Минск доставлен ковчег с частицей мощей святого князя Александра Невского.

Святыня, по сообщениям телеканала "Беларусь -1", будет находиться в Свято-Духовом кафедральном соборе.

А вообще на территории Беларуси ковчег со святыми мощами находится со 2 июля, сначала он был доставлен в Витебск. За это время святым мощам князя Александра поклонились верующие в 16 городах страны.

1 августа мощи перевезут в Александро-Невский приход Минска, где они пробудут по 2 августа включительно.

- Для нынешнего времени образ князя нам важен как пример, - заявил Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин. - Несмотря на то, что он занимал высокопоставленное положение в обществе, он уделял большое внимание вопросам духовной жизни и всегда ставил их во главу угла. И когда он шел на сражения, он опирался именно на духовную силу. И в ней черпал вдохновение для победы. Причем князь мужественно защищал рубежи на западе и там, где не мог одолеть противника, на востоке, он действовал путем переговоров. Хотя непросто было князю налаживать отношения с монголо- татарами, но он делал это на благо своего Отечества.

Всего в крестном ходе участвуют четыре ковчега с мощами Александра Невского, с 12 июня по 14 августа они пройдут через 86 городов России и Беларуси. Принесение мощей благословлено патриархом Кириллом и приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского.