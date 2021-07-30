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30.07.2021 17:05
Рубрика: В мире

На миссию ООН в Афганистане совершено нападение, один человек погиб

Текст: Юрий Чернов

Комплекс миссии ООН в Афганистане, расположенный в городе Герат, подвергся нападению неизвестных. Как сообщается на сайте миссии, в результате нападения погиб один афганский полицейский, еще несколько офицеров полиции получили ранения.

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В сообщении отмечается, что атака была "осуществлена антиправительственными элементами". "В районе вокруг Герата, где расположен комплекс, сегодня происходили боевые действия между талибами (движение признано террористическим и запрещено в РФ) и правительственными войсками. ООН срочно пытается составить полную картину об атаке и для этого находится в контакте с соответствующими сторонами", - подчеркнули в миссии.

"Это нападение на Организацию Объединенных Наций достойно сожаления, и мы осуждаем его самым решительным образом. Наши первые мысли о семье убитого офицера, и мы желаем скорейшего выздоровления раненым", - заявила Дебора Лайонс, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану.

Комплекс миссии подвергся обстрелу из реактивных снарядов, а также из артиллерии. Никто из сотрудников ООН не пострадал. Представитель миссии также выразил благодарность сотрудникам Управления служб защиты Афганистана, участвовавших в защите комплекса от нападавших.

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