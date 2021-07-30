Над аэропортом Лос-Анджелеса снова замечен человек с реактивным ранцем

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в третий раз расследует сообщения о человеке с реактивным ранцем, летевшем над Лос-Анджелесом.

Пилот Boeing 747 сообщил о том, что видел объект в среду, примерно в 25 километрах к востоку от Лос-Анджелеса на высоте полторы тысячи километров. Из-за большой угрозы безопасности полетов авиадиспетчеры предупредили других пилотов самолетов, которые находились поблизости.

Представитель FAA сказал, что управление будет работать в тесном контакте в ФБР над расследованием обстоятельств незаконного полета.

В августе прошлого года два пилота, летевшие разными рейсами, сообщили о появлении человека с реактивным ранцем в небе Лос-Анджелеса. Два месяца спустя член экипажа рейса China Airlines сообщил о неизвестном в "летном костюме", пролетавшим на высоте почти в два километра.