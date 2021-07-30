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Текст:   Софья Никифорова 
14:57 30.07.2021

Назван размер комфортного дохода семьи для обслуживания ипотеки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Размер комфортного для обслуживания ипотеки семейного дохода вырос в июне по сравнению с декабрем 2020 года на 11,3% - до 78,2 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: mos.ru
Средняя ставка по ипотеке в России обновила исторический минимум

Показатель отражает предельное соотношение ипотечных платежей к ежемесячным денежным поступлениям. Комфортным считается показатель 1/3.

"С начала года средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, существенно увеличился. В наибольшей степени на показатель повлиял рост среднего чека ипотечного кредита, обусловленный увеличением стоимости квадратного метра", - заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В июне самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (168,7 тыс. рублей), Московской области (122,7) и Санкт-Петербурге (105,5).

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