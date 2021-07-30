Назван состав жюри премии "Экология - дело каждого"

Определять победителей премии "Экология - дело каждого" будет строгое жюри в составе руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, ученого и журналиста Николая Дроздова, главного редактора телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян и художника Никаса Сафронова.

Премия "Экология - дело каждого" учреждена Росприроднадзором для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Для того, чтобы претендовать на победу, ребятам надо выложить на YouTube или загрузить в соцсеть ролики и посты, рассказывающие об их экологической активности. Кроме того, ссылку на свой контент надо зарегистрировать на сайте экологияделокаждого.рф и снабдить ее хэштегами #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren. Прием заявок на участие в премии еще продолжается.

Победителей определят в 12 номинациях: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья - моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтер", "Юный экожурналист", "Экология в мире". Есть и еще одна, уже взрослая премия, за лучшее освещение премии.

"У нас в жюри собираются уважаемые люди, - сказала Светлана Радионова. - Профессионалы своего дела. Каждый сможет выступить экспертом в своей области и оценить работы, которые присылают ребята".

Победителей и лауреатов премии выберут и по решению жюри, и по результатам народного голосования. Уже поступило больше 1000 заявок со всей России и из других стран. Подведение итогов и торжественное награждение лучших юных экологов запланировано на ноябрь. Узнать подробности о номинациях премии и подать заявку на участие можно на сайте экологияделокаждого.рф