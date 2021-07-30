Новости

В России выберут лучшие практики в сфере охраны труда 18:35
В Ростове открытие моста на Малиновского привело к транспортному коллапсу 18:26
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko арестован 18:20
СК завершил расследование дела о пожаре в тюменском доме престарелых 18:13
Создана рабочая группа по взаимодействию РФ с Катаром для подготовки ЧМ-2022 18:02
WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ 17:55
Новак прокомментировал план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти 17:52
ЦБ ужесточил выдачу необеспеченных потребкредитов в рублях 17:51
Запад не оставляет попыток диктовать Беларуси свою волю 17:40
Смартфон можно будет использовать как кассовый аппарат 17:27
Россиянка, болевшая COVID-19 рекордные 318 дней, вылечилась 17:25
В ответ на иск Скарлетт Йоханссон в Disney озвучили ее гонорар 17:18
В Петербурге День ВДВ пройдет без массовых мероприятий 17:17
Фестиваль "Балтийские дебюты" назвал победителей 17:15
На миссию ООН в Афганистане совершено нападение, один человек погиб 17:05
Названы основные симптомы затяжного коронавируса 16:59
Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров 16:54
Мощи святого князя Александра Невского доставлены для поклонения в Минск 16:50
Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису 16:49
Андрей Воробьев: Жители Подмосковья активно прививаются от COVID-19 16:37
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе 16:23
В Париже второй за неделю ювелирный магазин ограбили на 2 млн евро 16:15
Мурашко: С ЕС идут консультации о признании сертификатов о вакцинации 16:02
Умер адвокат по делу актера Михаила Ефремова 15:59
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 17:52
Рубрика: Экономика

Новак прокомментировал план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

Текст: Евгения Думанская
Фото: PhotoXPress Фото: PhotoXPress
Фото: PhotoXPress

Сильных локдаунов из-за коронавируса уже не ожидается, потребление нефти растет, и решение ОПЕК+ является адекватным, считает вице-премьер Александр Новак.

В ФАС рассказали о внеплановых проверках нефтетрейдеров

Он отметил, что растет потребление нефти и спрос на нее, и политика ОПЕК+ в этих условиях достаточно адекватна.

"Есть общее понимание, что локдаунов уже нет таких, как раньше, восстанавливается движение, мы видим это по потреблению. Поэтому надо постепенно рынок обеспечивать и наращивать добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение", - сказала Новак "Интерфаксу".

Вице-премьер добавил, что российским компаниям стоит обсудить свои планы с Минэнерго.

"Планы у компаний все-таки более консервативные, для восстановления рынка они должны заново планы свои оценить. Но, опять же, это будет зависеть от ситуации на рынке", - сказал Новак.

Соглашение ОПЕК+ продлено до конца 2022 года, а участники собираются продолжать мониторить и регулировать рынок. Члены ОПЕК+ будут постепенно наращивать добычу - каждый месяц на 400 баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Международные организации ОПЕК

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским
Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров
В РФ среди случаев заболевания COVID более 95% составляет штамм "дельта"
WhatsApp могут оштрафовать на 6 млн рублей за отказ локализовать данные в РФ
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков