Новак прокомментировал план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти

Сильных локдаунов из-за коронавируса уже не ожидается, потребление нефти растет, и решение ОПЕК+ является адекватным, считает вице-премьер Александр Новак.

Он отметил, что растет потребление нефти и спрос на нее, и политика ОПЕК+ в этих условиях достаточно адекватна.

"Есть общее понимание, что локдаунов уже нет таких, как раньше, восстанавливается движение, мы видим это по потреблению. Поэтому надо постепенно рынок обеспечивать и наращивать добычу, чтобы сбалансировать спрос и предложение", - сказала Новак "Интерфаксу".

Вице-премьер добавил, что российским компаниям стоит обсудить свои планы с Минэнерго.

"Планы у компаний все-таки более консервативные, для восстановления рынка они должны заново планы свои оценить. Но, опять же, это будет зависеть от ситуации на рынке", - сказал Новак.

Соглашение ОПЕК+ продлено до конца 2022 года, а участники собираются продолжать мониторить и регулировать рынок. Члены ОПЕК+ будут постепенно наращивать добычу - каждый месяц на 400 баррелей в сутки.