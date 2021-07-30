Песков прокомментировал встречу Байдена с Тихановской

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к встрече президента США Джо Байдена с белорусским оппозиционным политиком Светланой Тихановской. Это дело Байдена, с кем встречаться, а на ситуацию в Беларуси это в любом случае не повлияет, считает собеседник журналистов.

Встреча состоялась 28 июля в Белом доме. Экс-кандидат в президенты заявила, что в разговоре с президентом США призвала его помочь сделать республику примером "ненасильственного перехода к демократии".

Журналисты спросили Пескова, как к такого рода встречам главы государства с оппозиционным политиком относятся в Кремле и не считают ли такие контакты вмешательством в дела Беларуси.

"Здесь вопрос один - кого представляет госпожа Тихановская", - отметил Песков. Он подчеркнул, что это суверенное право президента США встречаться с теми, с кем хочет, и в это Россия не имеет возможности, да и не собирается вмешиваться. "Это не наше дело", - резюмировал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что такого рода встречи не влияют на ситуацию в Беларуси.