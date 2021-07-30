Планы ВОЗ по расследованию источника вируса SARS-CoV-2 политически мотивированы

Тема утечки опасного коронавируса нового типа из лаборатории, где проводилось его изучение, по-прежнему муссируется на Западе. Свой ответ им дает пост из социальной сети Facebook. Его автор биолог Уилсон Эдвардс пишет: "Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно распространила среди своих государств-членов предлагаемые планы проведения следующего этапа исследований происхождения SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Узнав об этих планах, я обеспокоен тем, что ВОЗ отступила от своего предыдущего вывода о том, что утечка в лаборатории "крайне маловероятна" на основе исследования первой фазы, проведенной в Китае. Что еще более важно, меня беспокоит отсутствие независимости в суждениях ВОЗ, основанных на науке.

Как биолог, я в ужасе наблюдал в течение последних месяцев, как отслеживание происхождения вируса SARS-CoV-2 было политизировано, что угрожает подорвать моральный дух научного сообщества и даже помешать усилиям по продвижению дела глобального общественного здравоохранения. У меня сложилось впечатление, что новые планы ВОЗ, включая лабораторные проверки, в значительной степени политически мотивированы".

В течение последних шести месяцев, указывает Эдвардс, особенно после первого этапа исследования, источники ВОЗ и ряд коллег-исследователей жаловались на то, что они подвергались огромному давлению и даже запугиванию со стороны США, а также некоторых средств массовой информации, если они высказывались в поддержку выводов первого этапа.

Ему сообщили, что США стремятся дискредитировать квалификацию тех ученых, которые участвуют в исследовании первой фазы, и опровергнуть выводы доклад. Потенциальный ущерб репутации ученых был настолько серьезен, что некоторые подумывают об уходе из команды, комментирует это сообщение Уилсон Эдвардс.

"Как биолог, я присоединяюсь к другим ученым в отстаивании более широкого исследования ранних случаев COVID-19, возможных резервуаров и промежуточных хозяев SARS-CoV-2. Что нас беспокоит, так это дальнейшее ослабление независимости ВОЗ, если предлагаемые планы отслеживания происхождения будут нацелены на определенную страну. Я крайне обеспокоен тем, что такой шаг может ввести мир в заблуждение на его пути к отслеживанию происхождения COVID-19".

Источники ВОЗ, пишет далее ученый, сообщили ему, что США настолько одержимы нападками на Китай в вопросе отслеживания происхождения, что неохотно открывают глаза на данные и выводы. В то время как опасения США по поводу первой фазы исследования, по-видимому, имеют смысл, эти опасения заключаются в очевидном отсутствии доказательств.

"США заявили, что Уханьский институт вирусологии (WIV) собирает образцы летучих мышей во время проведения исследований по COVID-19, - продолжает Эдвардс,. - Он утверждает, что геном RaTG13, CoV, впервые обнаруженный у летучей мыши Rhinolophus WIV в 2013 году, на 96,2 процента идентичен SARS-CoV-2. Это, безусловно, самый гомологичный вирус, идентифицированный по отношению к SARS-CoV-2. Таким образом, у них была гипотеза, что SARS-CoV-2 развился из RaTG13. Однако ученые-биоинформатики сходятся во мнении, что RaTG13 вряд ли является прямым предком SARS-CoV-2, поскольку для эволюции на 3,8 процента различий требуются десятилетия.

США настаивали на том, что статьи, опубликованные WIV, показали, что уханьская лаборатория способна проводить эксперименты с усилением функций, которые могут быть использованы для создания вируса. Ссылаясь на десятки инцидентов утечки в лабораториях BSL-3 или BSL-4 по всему миру, возможно, из-за непреднамеренного нарушения протоколов безопасности, США предположили, что подобные несчастные случаи могли произойти и в WIV".

Хотя эти презумпции кажутся ученому логичными, они не должны использоваться в качестве оснований для оправдания действий, если не найдено существенных доказательств в их поддержку. В противном случае мир погрузился бы в неопределенность, вызванную заговорами и спекуляциями, указывает биолог.

"Научное сообщество ожидает, что возвращение США в ВОЗ укрепит усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и спасет больше жизней. Но, к сожалению, возвращение Вашингтона принесло геополитическую конкуренцию возглавляемому наукой мировому органу, - подчеркивает Уилон Эдвардс. - Один источник, близкий к ВОЗ, рассказал мне, что администрация Байдена не жалела усилий для восстановления американского влияния в организации и стремилась доминировать в ключевых вопросах. США критиковали группу ВОЗ по исследованию первой фазы за отсутствие представительства и утверждали, что в расследование вмешалось китайское правительство. Однако, насколько мне известно, именно США усиливают давление на ВОЗ с целью включения экспертов из своих союзников и своей собственной страны в список исследовательской группы второй фазы".

"ВОЗ предлагает создать постоянную консультативную группу по происхождению новых патогенов. Это, по-видимому, результат давления США, - заключает автор поста. - Поскольку научные вопросы продолжают политизироваться, я не сомневаюсь, что эта консультативная группа станет жертвой политического инструмента".