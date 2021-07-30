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Появились подробности госпитализации актера Владимира Стеклова

Новости
    30.07.2021, 13:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

73-летний народный артист России Владимир Стеклов был госпитализирован после того, как упал в обморок. Температура у Владимира Александровича при этом поднялась до 39-ти.

У супруги Стеклова наблюдаются такие же проявления недуга.

Как передает МК, "артист и его родные, вероятнее всего, больны коронавирусом". При этом жена Владимира Александровича пока лечится дома.

Согласно источнику издания, врачи прибыли в дом актера на Ленинградском проспекте столицы около девяти утра. В квартире в это время находились сорокалетняя Ирина, четвертая супруга народного артиста, с их трехлетней дочкой Ариной.

Стеклов пожаловался медикам на кашель, одышку, температуру и был госпитализирован с подозрением на COVID в больницу имени Филатова.

Ирина "также чувствует себя крайне неважно", у нее температура под сорок.

Владимир Стеклов родился в 1948 году в Караганде. Сниматься начал в 80-х - "Мертвые души", "Плюмбум, или Опасная игра", "Гардемарины", "Узник замка Иф", "Воры в законе".

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