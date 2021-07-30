Появился первый кадр с Камбербэтчем из "Силы собаки"

Сервис потокового видео Netflix опубликовал первый кадр с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в роли Фила в грядущей экранизации романа "Сила собаки" (The Power of a Dog), написанном в 1976 году американским писателем и поэтом Томасом Сэвиджем.

Картина будет впервые показана на 59-м Международном кинофестивале в Нью-Йорке и только спустя некоторое время станет доступной к просмотру широким кругом лиц на стриминговой платформе.

THE POWER OF THE DOG



When rancher Phil Burbank's brother brings home a new wife and her son, Phil torments them until he finds himself exposed to the possibility of love. From director Jane Campion, starring Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons & Kodi Smit-McPhee. pic.twitter.com/eWtYaslWcr — NetflixFilm (@NetflixFilm) July 26, 2021

Фильм расскажет о драме, произошедшей в жизни двух братьев, Фила (Камбербэтч) и Джорджа (Джесси Племонс), собственников самого крупного ранчо в Монтане. Режиссером экранизации стала Джэйн Кэмпион. В фильме также приняли участие Томасин МакКензи, Кирстен Данст, Кит Кэрредин, Фрэнсис Конрой и другие.

Изначально предполагалось, что роль Кирстен Данст возьмет на себя Элизабет Мосс, однако график съемок оказался несовместимым с ее участием в "Рассказе служанки". По аналогичной причине (съемки "Бэтмена") пришлось заменить Пола Дано на Джесси Племонса.