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Появился первый кадр с Камбербэтчем из "Силы собаки"

Новости
    30.07.2021, 12:54
Текст:   Юлия Авакова

Сервис потокового видео Netflix опубликовал первый кадр с британским актером Бенедиктом Камбербэтчем в роли Фила в грядущей экранизации романа "Сила собаки" (The Power of a Dog), написанном в 1976 году американским писателем и поэтом Томасом Сэвиджем.

Картина будет впервые показана на 59-м Международном кинофестивале в Нью-Йорке и только спустя некоторое время станет доступной к просмотру широким кругом лиц на стриминговой платформе.

Фильм расскажет о драме, произошедшей в жизни двух братьев, Фила (Камбербэтч) и Джорджа (Джесси Племонс), собственников самого крупного ранчо в Монтане. Режиссером экранизации стала Джэйн Кэмпион. В фильме также приняли участие Томасин МакКензи, Кирстен Данст, Кит Кэрредин, Фрэнсис Конрой и другие.

Изначально предполагалось, что роль Кирстен Данст возьмет на себя Элизабет Мосс, однако график съемок оказался несовместимым с ее участием в "Рассказе служанки". По аналогичной причине (съемки "Бэтмена") пришлось заменить Пола Дано на Джесси Племонса.

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