Вышел трейлер четвертого сезона антиутопии "Рассказ служанки"

Сервис Hulu обнародовал трейлер четвертого сезона (да, он всё еще выходит! и коммерчески успешно себя чувствует) "Рассказа служанки" - очень красиво снятой антиутопии про полнейшее бесправие женщин. С которым они мужественно сражаются.

Главная опора шоу - по-прежнему Элизабет Мосс. Ролик опубликовали на YouTube-канале стриминга.

Премьера - 28 апреля. В России сезон официально стартует днем позже.

В основе сериала - одноименный роман канадской писательницы Маргарет Этвуд, с которым шоу уже практически ничего общего не имеет.

Ранее сообщалось, что после трех сезонов отмучился сериал по мотивам "Американских богов" Нила Геймана. Впрочем, авторами рассматривается вариант телефильма или мини-сериала - чтобы всё-таки попытаться закруглить историю не на полуслове.

Предыдущие трейлеры четвертого сезона смотрите здесь и здесь.