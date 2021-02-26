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Вышел трейлер четвертого сезона "Рассказа служанки"

Новости
    26.02.2021, 10:43
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Hulu Фото: youtube.com/ Hulu
Фото: youtube.com/ Hulu

Вот вы уже поди и забыли давно, а оно живо и деятельно: в Сети обнародован тизер-трейлер четвертого сезона шовинистской антиутопии "Рассказ служанки".

Фото: youtube.com
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Ролик доступен на YouTube-канале сервиса Hulu и немедля вываливает кричащему от затяжного животного ужаса зрителю главный козырь - Элизабет Мосс.

Одна радость - картинка по-прежнему, что называется, доставляет: снято стильно, мрачно, эффектно.

В сезоне публику ждет старая песня о главном, убежавшая от литературного базиса на парсеки вперед - борьба с фашиствующей государственной системой нового мира, Галаада. В стремлении к справедливости. На пути к которой героинь хищно караулят новые тернии и мученичество.

Премьера - 28 апреля.

Сериал уже продлен на пятый сезон.

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