Вышел трейлер четвертого сезона "Рассказа служанки"

Вот вы уже поди и забыли давно, а оно живо и деятельно: в Сети обнародован тизер-трейлер четвертого сезона шовинистской антиутопии "Рассказ служанки".

Ролик доступен на YouTube-канале сервиса Hulu и немедля вываливает кричащему от затяжного животного ужаса зрителю главный козырь - Элизабет Мосс.

Одна радость - картинка по-прежнему, что называется, доставляет: снято стильно, мрачно, эффектно.

В сезоне публику ждет старая песня о главном, убежавшая от литературного базиса на парсеки вперед - борьба с фашиствующей государственной системой нового мира, Галаада. В стремлении к справедливости. На пути к которой героинь хищно караулят новые тернии и мученичество.

Премьера - 28 апреля.

Сериал уже продлен на пятый сезон.