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30.07.2021 05:00
Рубрика: В мире

Посольство РФ в США провело первое за 1,5 года выездное обслуживание

Дипломаты посольства РФ в США впервые за полтора года провели выездное консульское обслуживание соотечественников в городе Майами (штат Флорида). Информация об этом опубликована на официальной странице посольства в Facebook.

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По данным дипломатов, за три дня было оказано содействие около 300 российским гражданам в оформлении документов. Особое внимание уделено наиболее уязвимым слоям населения, в числе которых пенсионеры и многодетные семьи.

Отмечается, что все сотрудники, проводившие прием граждан, вакцинированы от COVID-19 и работали с соблюдением санитарных требований местных властей. В ближайшее время дипломаты намерены осуществить подобные поездки и в другие отдаленные от Вашингтона штаты.

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