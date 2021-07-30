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30.07.2021,  
18:25
Текст:  Алексей Брусилов

Применение танковых управляемых ракет продемонстрировали в Китае

Экипажи китайских танков ZTZ-99A продемонстрировали применение управляемого ракетного вооружения.

Эти боевые машины, известные также как Type 99A, оснащены 125-мм модификациями российских гладкоствольных орудий 2А46 (Д-81ТМ). Они могут запускать через стволы пушек наводимые по лазерному лучу кумулятивные боеприпасы, являющиеся аналогами 9М119М комплекса "Рефлекс-М".

Фото: EX ALDEBARAN314 / youtube.com
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Правда, ранее подобные учения ни разу не показывали, и некоторые из экспертов даже стали утверждать, что в КНР решили не развивать такие ТУР, а сосредоточились на разработке новых оперенных бронебойных подкалиберных снарядов с улучшенными характеристиками. На деле же промышленность Поднебесной работает по всем направлениям.

Известно, что подобные ракеты могут уничтожать цели на дистанциях более 5000 метров, и наводчики-операторы имеют возможность охотиться не только за различной бронетехникой, но и низколетящими вертолетами противника.

Более легкие ПТУР также входят в боекомплект последних модификаций средних танков Type 59A, боевых машин пехоты ZBD-04. По всей видимости, есть и версия калибра 105 мм.

Учитывая успехи китайской промышленности в создании ракет третьего поколения, вроде комплексов HJ-12, не исключено, что в обозримом будущем появятся танковые боеприпасы, действующие по принципу "выстрелил-забыл".

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Фото: Пресс-служба Росгвардии
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