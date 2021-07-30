Указ губернатора Псковской области от 30 июля 2021 года № 111-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28 июля 2021 г. № 22 "О внесении изменений № 2 в постановление Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28.06.2021 № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 29 июля 2021 г. № 2603, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 23 июля 2021 г. № 2538" дополнить словами ", от 29 июля 2021 г. № 2603";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 31 августа 2021 г.";

3) в подпункте "б" подпункта 6 пункта 2 слова "а в случае если у командированного работника нет ни одного из указанных документов - обеспечить прохождение данным работником в течение трех календарных дней со дня его приезда из командировки лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР" заменить словами "а в случае если у командированного работника нет ни одного из указанных документов - обеспечить прохождение данным работником в течение трех календарных дней со дня его приезда из командировки лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации";

4) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"6) осуществлять заселение в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий) при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий), либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий), либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий). Указанное требование не распространяется на несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, заселенных в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий) на период получения результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии прохождения указанного исследования в течение 24 часов с момента заселения и соблюдения режима самоизоляции по месту заселения до получения результата такого исследования.";

5) подпункт 7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"7) осуществлять заселение в объект временного проживания граждан при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения в объект временного проживания граждан, либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения в объект временного проживания граждан, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения в объект временного проживания граждан. Указанное требование не распространяется на несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, заселенных в объект временного проживания граждан на период получения результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии прохождения указанного исследования в течение 24 часов с момента заселения и соблюдения режима самоизоляции по месту заселения до получения результата такого исследования.";

6) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:

"3.3. Гражданам, предоставляющим для временного проживания жилые помещения, расположенные на территории Псковской области, осуществлять заселение граждан, прибывших в Псковскую область из другого субъекта Российской Федерации, при условии наличия у заселяемого одного из следующих документов: документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученного не ранее чем за три календарных дня до дня заселения, либо документа, подтверждающего наличие антител класса G (IgG) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного не ранее чем за тридцать календарных дней до дня заселения, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню заселения. Указанное требование не распространяется на несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, заселенных в жилое помещение на период получения результата лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при условии прохождения указанного исследования в течение 24 часов с момента заселения и соблюдения режима самоизоляции по месту заселения до получения результата такого исследования.";

7) абзац первый пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. В течение трех дней после дня наступления срока, установленного постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области № 15 для организации проведения профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее чем 60 процентам от общей численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), для подтверждения выполнения требований указанного постановления:";

8) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

"7.3. В течение трех дней после дня наступления срока, установленного постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области № 15 для организации проведения профилактических прививок вторым компонентом двухкомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее чем 60 процентам от общей численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), для подтверждения выполнения требований указанного постановления органы государственной власти Псковской области, иные государственные органы Псковской области, органы местного самоуправления, организации, подведомственные органам исполнительной власти Псковской области и органам местного самоуправления, а также иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, представляют сведения по форме согласно приложению № 5 к настоящему указу в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего указа.";

9) в приложении № 3:

а) в подпункте "г" пункта 2 слова "либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия" заменить словами "либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия";

б) в подпункте "г" пункта 3 слова "либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия" заменить словами "либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, полученного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







