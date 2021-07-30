Путин оценил результаты работы платформы "Россия - страна возможностей"

По итогам конкурса управленцев "Лидеры России" 300 участников получили назначения на высокие посты. Среди них - два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных компаний, федеральные директора, главврачи больниц. Об этом директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

Президент напомнил, что организация "Россия - страна возможностей" была создана в 2018 году "для повышения социальной мобильности людей, чтобы было больше возможностей повышать свой уровень, добиваться определенных жизненных целей".

"За это время немало сделано", - обратил внимание Путин.

Комиссаров, рассказал, что сегодня на платформе запущено 26 проектов и более 8 миллионов человек уже поучаствовали. "Больше 26 тысяч - это победители и призеры", - рассказал он.

Комиссаров привел данные соцопросов, по которым 64 процента жителей России считают, что у молодых людей есть возможности реализовать себя в своей стране. При этом среди участников проектов платформы так считают 93 процента.

"И 83 процента наших конкурсантов сообщили о том, что участие в проектах положительно повлияло на их самореализацию, 65 процентов отметили, что участие в конкурсах помогло понять их призвание, 97 процентов отметили пользу от проектов, 78 процентов стали более уверенными в себе, а половина даже более счастливыми", - рассказал он и отметил, что это данные опроса ВЦИОМ.

Отдельно Комиссаров рассказал о флагманском проекте "Лидеры России". По его словам, победители этого конкурса очень востребованы. "У нас во время этого проекта - около 300 назначений на такие серьезные посты. Среди них два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, вице-президенты крупных компаний, федеральные директора, главврачи больниц", - перечислил он. Так, например, Евгений Григорьев в марте был избран мэром Якутска. А самый молодой победитель второго сезона конкурса Игнат Петухов в июне был назначен вице-губернатором Оренбургской области. Победитель третьего сезона Дарья Гриц в июле стала проректором по образованию научно-технологического университета "Сириус".

На встрече Комиссаров также подарил президенту книгу "Почему Россия - страна возможностей?" с цитатами участников проектов платформы, рассказав, что в минуты усталости ее можно почитать и зарядиться энергией от "10-летних девчонок и мальчишек и умудренных опытом людей".