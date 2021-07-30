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30.07.2021 10:16
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Более 26 тысяч раз за полгода столичные предприниматели воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ

Текст: Ирина Огилько

Более 20 онлайн-услуг и сервисов доступно предпринимателям на mbm.mos.ru - портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ), подведомственном столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Он помогает как опытным, так и начинающим бизнесменам, которые только собираются стать частью деловой жизни Москвы. Об этом рассказала порталу mos.ru заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина: Более 27 тысяч предпринимателей с начала года стали участниками проекта "Малый бизнес Москвы"

В первом полугодии онлайн-продуктами портала воспользовались более 26 тысяч раз. "Представленные сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве. Например, предприниматели могут дистанционно подать заявку на подготовку документов для регистрации компании, найти помещение, подобрать франшизу. На портале можно узнать и о городских мерах поддержки бизнеса", - рассказывает Сергунина.

Самые популярные разделы - "Интерактивный помощник" и "Проверка контрагентов", каждым из них воспользовались 5,1 тысячи раз. Первые помогает найти меру поддержки города, второй - определить надежность партнеров.

Популярной услугой остается "Законодательный бизнес-дайджест", он информирует о важных нововведениях в законодательстве. За первые полгода к нему обратились 4,6 тысячи пользователей.

Вырос спрос и на онлайн-услугу "Записаться в бесплатный коворкинг", с начала года одобрено более 2,3 тысячи заявлений.

На портале mbm.mos.ru разрабатывают информационные онлайн-проекты в помощь тем, кто решил открыть дело. Например, "Гайд по открытию - франшиза" содержит необходимые данные для того, чтобы стать франчайзи. "Проект открылся в апреле, и почти за 2,5 месяца к нему обратились около шести тысяч пользователей", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В мае открылся раздел "Все о самозанятости от А до Я". Туда встроены популярные сервисы по продвижению услуг и поиску заказов, дающие преимущества пользователям портала. За два месяца к проекту обратились более 8,6 тысячи пользователей.

Для того, чтобы воспользоваться порталом, нужно пройти регистрацию.

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