Евгений Попов будет способствовать установке памятника князю Александру Невскому

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов вошел в попечительский совет по возведению памятника святому благоверному князю Александру Невскому. Монумент планируется установить на улице Лобачевского рядом с храмом, который носит имя этого государственного деятеля и полководца.

"Ко мне как к журналисту обратились жители района с просьбой содействовать в установке памятника рядом с одноименным храмом. Мы провели опрос общественного мнения: почти 4500 москвичей проголосовали за установку монумента именно здесь. Сегодня создаем попечительский совет, куда смогут войти все заинтересованные в реализации задуманного. Очень надеюсь, что уже в сентябре сможем открыть памятник князю Александру Невскому", - подчеркнул Попов.

В этом году отмечается 800 лет со дня рождения выдающегося государственного деятеля Древней Руси князя Александра Невского. "Во все времена он был героем нашей страны. С 16 века почитается как святой. Еще при Екатерине Великой был учрежден орден Александра Невского. В годы Советской власти им награждали за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями. И сегодня это одна из самых главных наград страны. Жизнь князя очень поучительна для современников. Важно знать, почему он стал святым, чем прославился как государственный деятель и как полководец", - отметил Евгений Попов.

Отец Александр Кузнецов, клирик храма Александра Невского, считает великого князя "символом единства духовного и мирского".

"Отрадно, что рядом с храмом, где создаются молитвы Невскому как святому, будет стоять памятник ему как государственному деятелю. Невский по праву считается покровителем российской дипломатии. Так что установка памятника - важное дело и для воспитания наших дипломатов, тем более, что рядом находится МГИМО", - сказал Кузнецов.

Также отец Александр обратил внимание, что памятник станет точкой притяжения для жителей района - здесь они будут гулять со своими детьми и рассказывать им о великом князе. "Так и будет сохраняться историческая память", - отметил служитель храма.

Архитектор памятника Ольга Мельниченко поделилась деталями проекта: "Мы работали над эскизами вместе со скульптором Карэном Саркисовым. Было решено изготовить фигуру князя в полный рост. Вместе с постаментом и стягом высота всего памятника составит 6,5 метров".