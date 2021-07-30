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30.07.2021 10:34
Рубрика: Общество

Москвичам рассказали, куда обратиться при подтоплении

Текст: Ирина Огилько

Из-за сильного дождя выведены все аварийные бригады ГУП Мосводостока. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Фото: Евгений Филиппов/РИА Новости
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Около 300 бригад и порядка 290 единиц техники дежурят на улицах из-за дождя, чтобы вовремя откачать воду и ликвидировать подтопления. На 10:00 ни одного крупного случая подтопления территорий в городе не зафиксировано.

Об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в управу или префектуру, на портал gorod.mos.ru, на единый диспетчерский номер комплекса ЖКХ +7(495) 539-5353 - если потоп заметили рядом с домом. Если подтопило улицу - в диспетчерскую Мосводостока +7(495) 657-87-03. Если затопленным оказался пешеходный переход - звоните в Гормост +7(495) 632-58-46. Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.

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