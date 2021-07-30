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30.07.2021 12:08
Рубрика: Общество

Москвичи смогут выбрать имя для спасенной белой медведицы

Текст: Ирина Огилько
Фото: mos.ru Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

На платформе "Активный гражданин" началось голосование по выбору имени для белой медведицы, которую привезли из Якутии. Об этом сообщает пресс-служба столичного зоопарка.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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В мае медведь сам в поисках пищи вышел к людям. Истощенного зверя поймали и направили в Якутский зоопарк, а затем транспортировали в столицу для реабилитации. Осмотр показал, что медведице от трех до пяти лет, у нее сильно повреждены подушечки лап, весит она вдвое меньше нормы. Сейчас она уже чувствует себя хорошо, набирает вес, но находится под постоянным контролем ветеринаров. Мдведица много плавает и охотится, а вот своего имени у нее нет.

Проголосовать москвичам предложено за один из двух вариантов. Первое имя - Томпа - связано с названием Томпонского района, где нашли зверя. Второе имя - Айталина, что в переводе с якутского языка обозначает "судьба путешествия". Предложить можно и свой вариант. Для участия в голосовании нужно быть зарегистрированным на платформе "Активный гражданин".

В опросе уже приняли участие 10,4 тыс. человек. Больше всего жителей поддержали первый вариант имени - Томпа. За него проголосовали 4,7 тыс. человек или 46 процентов респондентов.

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