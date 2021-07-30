На севере Москвы в аварии с автобусом пострадали два человека

В пятницу на севере столицы произошла авария с участием городского автобуса. По предварительной информации есть двое пострадавших. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Ведомство сообщает, что авария произошла на Пятницком шоссе, 28. Около 10:00 автобус частного перевозчика ООО "Красногорск-Авто", следовавшего по 829к маршруту въехал в автобус Мосгортранса, следовавшего по 267 маршруту. "По предварительной информации, двое пострадавших с легкими травмами в автобусе частного перевозчика, им оказывается медицинская помощь", - сообщает ведомство.

В автобусе Мосгортранса без пострадавших. В настоящее время движение в месте аварии затруднено. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.