Нововоронежскую АЭС посетила делегация МЧС Республики Узбекистан

На Нововоронежской АЭС специалистам ведомства подробно рассказали, как происходит взаимодействие сил и средств оперативного реагирования в случае чрезвычайной ситуации на площадке энергоблока. Делегация посетила нововоронежский филиал Аварийно-технического центра Росатома (АО "АТЦ Росатома"), лабораторию внешнего радиационного контроля (ЛВРК), осмотрела мобильную противоаварийную технику, расположенную на площадке Нововоронежской АЭС-2 и пожарной части №14, созданной для охраны атомной электростанции. За круглым столом гости обсудили существующие системы аварийного реагирования на внештатные ситуации в рамках двухстороннего взаимодействия.

"Мы задавали очень много вопросов и на все получили исчерпывающие ответы. Я считаю, что станция надежно защищена. Вся техника современная, надеемся, что в рамках проекта нам будет поставлено такое же оборудование", - поделилась впечатлениями начальник отдела ГУП "Дирекция строительства АЭС" при агентстве "Узатом" Александра Хадирназарова.

Справка

Госкорпорация "Росатом" планирует построить в Узбекистане комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области. Строительство планируется начать после подписания контракта. Сейчас на площадке идут инженерно-изыскательские работы.