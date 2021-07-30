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30.07.2021 15:08

Павел Путилин выступил с поправками законодательства об омбудсменах

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин выступил с законодательной инициативой об изменениях регионального законодательства. В частности, он предложил внести поправки в областные законы "Об Уполномоченном по правам человека в Липецкой области", "Об Уполномоченном по правам ребенка в Липецкой области", "Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области".
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Павел Путилин отметил, что документы приводятся в соответствие с федеральным законодательством. Вносятся поправки, в соответствии с которыми должность Уполномоченных не смогут занимать граждане, у которых есть гражданства (подданства) иностранного государства. Изменения коснутся и тех претендентов, у которых есть вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Спикер Липецкого облсовета выступил с законодательной инициативой

- Мы не первый раз принимаем поправки, связанные с двойным гражданством, в областные законы. Такие же требования сегодня установлены к депутатам регионального парламента, к их помощникам, - отметил Павел Путилин.

Кроме того, проектом закона устанавливаются единые требования к ежегодным докладам Уполномоченных. Представлять их на сессии должны лично омбудсмены. Павел Путилин напомнил, что депутатский корпус не только назначает уполномоченных, но и тесно взаимодействует с этими институтами по вопросам совершенствования законодательства в разных сферах. По итогам ежегодных докладов Уполномоченных, депутаты рекомендовали органам государственной власти Липецкой области обратить внимание на разработку долгосрочной программы по профилактике детского травматизма, развитие системы семейной медиации, повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных организациях Липецкой области, а также компенсация расходов по найму жилых помещений для детей-сирот.

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