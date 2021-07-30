Россиянам пообещали теплый август

Август в Московском регионе ожидается теплее обычного в среднем на два градуса. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, Гидрометцентр выпустил уточненный прогноз на последний месяц лета. В целом август на большей территории страны будет вполне комфортным. В Москве и Подмосковье преобладающие ночные температуры - +12...+17 градусов. Дневные: +22...+27 градусов. При похолоданиях столбики термометров могут опускаться по ночам до 7-12 градусов. Днем при похолоданиях не выше +13...+18 градусов. Дожди ожидаются в пределах нормы.

А вот уходящий июль оказался для Москвы теплее обычного сразу на четыре градуса. Еще теплее было в июле 2001 и 2002 годов, а также в 2010 и 2011 годах. Если брать ХХ век, то жаркими выдались июли 1936 и 1972 годов.

На южных курортах, где в августе традиционно больше всего отдыхающих, погода будет жаркой. Днем +29...+34 градуса, что теплее обычного. Есть вероятность, что дождей выпадет не слишком много. Основная непогода пришлась на начало лета, когда проливные дожди подтопили крымские и краснодарские города.

На юге Сибири и Дальнего Востока погода будет вполне умеренной и комфортной. Днем температура +21...+26 градусов, что примерно на градус выше климатической нормы. Засушливым август ожидается на юге Дальнего Востока.