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30.07.2021 08:13
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева предлагает гармонизировать отношения участников дорожного движения

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Ольга Крылова Фото: Ольга Крылова
Фото: Ольга Крылова

Как гармонизировать интересы пешеходов, автолюбителей и тех, кто используют индивидуальные средства передвижения? В ходе заседания "круглого стола" советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева назвала этот вопрос важнейшим. Она сказала:

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Задача этой встречи - выработать и обсудить предложения по гармонизации отношений между участниками дорожного движения, а также по обеспечению безопасности и комфорта как для автолюбителей, так и для владельцев средств индивидуального передвижения и, конечно, для пешеходов

Она напомнила, что сегодня в Москве многое делается для решения этой задачи. Так, в программе Сергея Собянина "Лучший город Земли" отмечено, что правительство столицы продолжает вкладывать силы в обеспечение удобства пассажиров, развитие общественного транспорта и улично-дорожной сети, а также велосипедных и пешеходных маршрутов. Несмотря на первые успехи, эту работу необходимо продолжать.

Одна из самых сложных городских проблем, по мнению советника мэра, также нехватка парковочных мест. Она уже неоднократно вносила предложения по строительству недорогих и доступных для москвичей гаражных комплексов, а также по предоставлению пенсионерам бесплатных мест на московских парковках. Эти и другие инициативы поддержали участники круглого стола. Также они обсудили необходимость сделать обязательными к реализации стандарты обеспечения жилых кварталов дорожно-транспортной инфраструктурой. Парковочные места должны стать частью генплана, а общественные платные городские паркинги - снизить цены на стоянку автомобилей, уверены эксперты.

Директор фонда "Институт экономики города" Александр Пузанов, озвучил исследования, проведенные Фондом, которые показывают, что в настоящее время паркинги в столице используются неэффективно: потенциальные доходы от них могут быть в четыре раза выше, чем при текущей тарифной политике. Дисбаланс между спросом и предложением может быть восполнен через увеличение количества доступных автостоянок при общем понижении тарифов.

Еще одна острая проблема города - скоростные электросамокаты, которые пользуются большой популярностью у населения, но при этом становятся частой причиной аварийных ситуаций на тротуарах и дорогах. Депутат Московской городской Думы Елена Николаева предложила законодательно регулировать использование средств индивидуальной мобильности, оснастить их номерами и ограничить скорость передвижения на них до 25 км/час, а в пешеходных зонах до 7км/час. Позицию депутата поддержал заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции Анатолий Сорокин, который также предлагает не допускать к управлению СИМ детей младше 14 лет.

Подводя итоги круглого стола "Транспорт и пешеходы в большом городе: как гармонизировать интересы", участники отметили необходимость проведения подобных профессиональных дискуссий в будущем. Прозвучавшие предложения будут внесены в Народную программу "Единой России".

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