В Брянской области изъяли почти 70 кг наркотиков на 17 миллионов рублей

Наркодельцы приобрели дом в деревне в Трубчевском районе Брянской области, где оборудовали нарколабораторию по изготовлению мефедрона. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что наркотики они сбывали оптовыми партиями от 1 до 5 килограммов через тайники-закладки, расположенные в заранее оговоренных с покупателями местах в Москве и Московской области.

Задержали двух наркодилеров сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области при участии регионального Управления ФСБ России при силовой поддержке спецподразделения "Гром". Задержанными оказались житель Брянской области и гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Они взяты под стражу.

Изъято свыше 69 килограммов мефедрона, емкости для хранения ингредиентов и различное оборудование. По оценкам экспертов, розничная стоимость наркотиков по ценам черного рынка превышает 17 миллионов рублей.