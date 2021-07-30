В день открытия ВДНХ въехать на территорию можно за 30 советских копеек

Необычную акцию собираются устроить организаторы праздника ВДНХ, посвященного 82-летию со дня открытия выставки. В честь этого события попасть на территорию можно на легковом автомобиле за 30 копеек СССР. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Как объясняют организаторы, такая акция не случайна, с момента реформы 1961 года вход на выставку стоит 30 копеек. Впрочем "заплатить" за проезд можно и большим номиналом монет и купюр из СССР. Сдачу не дадут. Проезд за "советские деньги" возможен в воскресенье, 1 августа, с 10:00 до 20:00 на всех въездах - КПП "Хованский", КПП "Лихоборовский", КПП "Совхозный" и КПП "Север-1". Для этого нужно предоставить волонтерам ВДНХ на любом контрольно-пропускном пункте монеты или банкноты СССР в размере не менее 30 копеек.

Все полученные в рамках акции монеты и банкноты будут переданы в Музей ВДНХ.

Кстати, если отсутствуют старые деньги, въехать на территорию ВДНХ 1 августа можно по обычному тарифу выходного дня, расплатившись современными средствами оплаты.