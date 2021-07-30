В Москве и Подмосковье отложили ввод новых правил для такси

Введение новых правил работы такси в Москве и Подмосковье отложено, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. Изначально предполагалось ввести обязательную систему мониторинга такси с 1 августа, но теперь срок сдвинут на 14 августа.

Речь идет о запуске комплексной информационной системы "АРТ", где должны будут зарегистрироваться все таксисты. У водителей, таким образом, будут полные цифровые профили. В дептрансе считают, что это сделает поездки безопаснее. В системе уже зарегистрированы 97 процентов водителей.

"Сейчас сезонный спад активности поездок, поэтому многие таксисты уехали из города и не имеют возможности подать документы в срок. Они просят дать им дополнительное время на подачу документов", - отметил заместитель председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян.

Таксистам дали дополнительное время. Однако с 1 августа приоритет в заказах будет у зарегистрированных таксистов.