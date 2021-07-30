В Москве с 30 по 31 июля пройдет рейд "Нетрезвый водитель"

Столичная Госавтоинспекция предупредила, что в целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, начиная с вечера 30 по 31 июля 2021 года на территории города Москвы пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

В своем Telegram-канале столичная Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих.

Ранее в своем интервью "Российской газете" глава Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников сообщил, что по итогам шести месяцев 2021 года сотрудниками ГИБДД пресечено свыше 238 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. Из них более 89 тысяч случаев, когда водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он также напомнил, что тяжесть последствий "пьяных" ДТП в два раза выше, чем в авариях с трезвыми водителями, и составляет 14 погибших на 100 пострадавших.