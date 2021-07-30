В Москве задержан мужчина, выстреливший в спину пассажиру в метро

Между пассажирами, находившимися в вагоне поезда на Люблинско-Дмитровской линии метро, произошел словесный конфликт. Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь рассказала, что трое мужчин сделали замечание пассажиру, который громко разговаривал и стучал по сиденьям.

Один из них выстрел в спину пассажира из травматического пистолета, причинив тем самым травму поясничной области. После чего трое участников конфликта скрылись, а пострадавший - 42-летний житель столицы - обратился к сотрудникам полиции. Прибывшие на станцию медики оказали помощь. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

Спустя сутки сотрудники полиции на территории Северного округа столицы задержали стрелявшего - 36-летнего приезжего из ближнего зарубежья. У задержанного изъято оружие, которое направлено на исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Задержанный взят под стражу.