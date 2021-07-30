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Текст:   Ирина Рыбникова 
13:16 30.07.2021

В Подмосковье определили минимальную площадь для квартир-студий

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Квартиры-студии в домах, предназначенных для переселения жителей Московской области из ветхого и аварийного жилья, не могут быть меньше 28 квадратных метров. Об этом сообщила главный архитектор Александра Кузьмина, представляя новые стандарты жилищного строительства в Подмосковье.

Согласно этим стандартам, которые вступают в силу с 7 августа, в квартирах-студиях должна быть предусмотрена ниша для кухни площадью не менее 7 квадратных метров и 13-метровая жилая зона. По 4 квадратных метра должно приходиться на санузел и коридор.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Однокомнатные квартиры в домах для переселения рекомендуется строить площадью не менее 36 квадратов. В квартире должна быть отдельная кухня площадью 10 квадратов, 16-метровая комната и 5-метровый коридор. Санузлы в однокомнатных квартирах будут раздельными - туалет площадью 1,5 метра и ванная комната площадью 3,5 квадрата.

Кузьмина подчеркнула, что данные стандарты применимы только для тех домов, часть жилья в которых предназначена для решения проблем граждан из ветхих и аварийных домов. В остальных новостройках квартиры-студии и однушки могут быть меньшей площади.

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