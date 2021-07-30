В Подмосковье определили минимальную площадь для квартир-студий

Квартиры-студии в домах, предназначенных для переселения жителей Московской области из ветхого и аварийного жилья, не могут быть меньше 28 квадратных метров. Об этом сообщила главный архитектор Александра Кузьмина, представляя новые стандарты жилищного строительства в Подмосковье.

Согласно этим стандартам, которые вступают в силу с 7 августа, в квартирах-студиях должна быть предусмотрена ниша для кухни площадью не менее 7 квадратных метров и 13-метровая жилая зона. По 4 квадратных метра должно приходиться на санузел и коридор.

Однокомнатные квартиры в домах для переселения рекомендуется строить площадью не менее 36 квадратов. В квартире должна быть отдельная кухня площадью 10 квадратов, 16-метровая комната и 5-метровый коридор. Санузлы в однокомнатных квартирах будут раздельными - туалет площадью 1,5 метра и ванная комната площадью 3,5 квадрата.

Кузьмина подчеркнула, что данные стандарты применимы только для тех домов, часть жилья в которых предназначена для решения проблем граждан из ветхих и аварийных домов. В остальных новостройках квартиры-студии и однушки могут быть меньшей площади.