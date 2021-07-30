В Подмосковье введен запрет на мусоропроводы

Подмосковные власти запретили строительство жилых домов с мусоропроводами. Запрет начинает действовать уже в августе, сообщила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

"Мы ввели запрет на мусоропроводы", - сказала она на пресс-конференции, посвященной введению новых стандартов жилищного строительства в регионе.

Кузьмина объяснила, чем продиктовано это решение: мусоропроводы мешают внедрению раздельного сбора мусора. В домах с мусоропроводами люди не слишком охотно сортируют отходы. И если продолжать строить такие дома, процесс перехода на раздельный сбор растянется на неопределенное время.