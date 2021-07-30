В Рязани из-за травм детей проверят детские площадки

Прокуратура Рязанской области организовала проверки по фактам травмирования детей на детской и спортивной площадках.

- В связи с размещением в СМИ информации о получении травм на детской и спортивной площадках несовершеннолетними в возрасте четырех и десяти лет прокуратурой области организованы проверки исполнения федерального законодательства об охране жизни и здоровья детей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее, четырехлетний ребенок упал с горки и получил сотрясение мозга, десятилетний сломал на спортивной площадке руку.

В облпрокуратуре уточнили, что проверки проведут прокуроры Железнодорожного и Советского районов Рязани. Будут установлены обстоятельства получения травм. Кроме того, прокуроры дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в чью зону ответственности входит обеспечение безопасности детей на игровых площадках.