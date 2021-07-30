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30.07.2021 14:17
Рубрика: Происшествия

В Рязани из-за травм детей проверят детские площадки

Текст: Элина Труханова

Прокуратура Рязанской области организовала проверки по фактам травмирования детей на детской и спортивной площадках.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- В связи с размещением в СМИ информации о получении травм на детской и спортивной площадках несовершеннолетними в возрасте четырех и десяти лет прокуратурой области организованы проверки исполнения федерального законодательства об охране жизни и здоровья детей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее, четырехлетний ребенок упал с горки и получил сотрясение мозга, десятилетний сломал на спортивной площадке руку.

В облпрокуратуре уточнили, что проверки проведут прокуроры Железнодорожного и Советского районов Рязани. Будут установлены обстоятельства получения травм. Кроме того, прокуроры дадут правовую оценку действиям должностных лиц, в чью зону ответственности входит обеспечение безопасности детей на игровых площадках.

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