В Ростуризме назвали сроки восстановления внутреннего туризма

Внутренний туризм полностью восстановится в 2021 году, заявили в Ростуризме.

Ранее предполагалось, что по итогам этого года внутренний туризм выйдет на только на 80% от уровня 2019 года. Однако темпы восстановления ускорились несмотря на сохранение ограничений, отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

За первое полугодие в стране отдохнуло 24,6 миллионов человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года, и всего на 5% меньше доковидного 2019 года. А всего по стране, по оценкам регионов, путешествовало около 49 млн туристов. "Это очень хорошая динамика восстановления отрасли, выше, чем в большинстве стран. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить набранный темп. Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу этого года", - отметила Догузова.

По количеству отдыхающих лидируют Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. Также в первую десятку вошли Свердловская область, Башкирия, Нижегородская и Ростовская области. Высокий спрос в Ростуризме отмечают на Алтай, Байкал, Карелию и в Дагестан.

Некоторые регионы показали прирост даже к 2019 году. Среди них Москва, Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин. По Черноморскому побережью России результаты по итогам 2021 года скорее всего превзойдут результаты 2019 года на 10-15%, добавила глава Ростуризма.

В целом, Россия в этом году продемонстрирует один из лучших темпов восстановления туристического рынка в мире.

При это открытие популярных зарубежных направлений позитивно повлияло на рынок за счет повышения конкуренции, отметили в Ростуризме. Во второй половине лета цены на отдых внутри страны по пляжным направлениям снизились на 10% по сравнению с началом сезона в сегменте "три звезды".