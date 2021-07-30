В столичном районе Фили-Давыдково началась реновация

В районе Фили-Давыдково началась реновация, там начали строить жилой дом по улице Олеко Дундича 31/35. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам главы департамента, дом будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Переедут в него, как и положено по программе реновации, жители соседних домов, включенных в программу. Сейчас на месте будущего дома готовится котлован.

Жители устаревших и морально, и физически пятиэтажек переедут в шестисекционный дом с подземным паркингом, рассчитанный на 349 квартир. В нем будет 72 однокомнатных квартиры, 236 двухкомнатных и 41 трехкомнатная.

Одиннадцать квартир будут оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным правительством.

Фасад дома будет вентилируемым, отделан клинкерной и керамогранитной плиткой. Чтобы кондиционеры не портили облик дома, для них в каждой квартире установят короба, а лоджии застеклят.

В вестибюле жилого дома предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Дом оборудуют также грузовыми и пассажирскими лифтами, которыми смогут пользоваться слепые и плохо слышащие пассажиры - для них предусмотрят визуальные и тактильные средства информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже будет в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах по программе реновации.