Вильфанд пообещал москвичам теплые ночи и небольшие дожди в выходные

Ночи в Москве будут теплее климатической нормы: 16-18 градусов. Жарко и днем. Воздух прогреется до +28 градусов. Но это в выходные. В пятницу же в столице России 20-25 градусов, прогнозируются дожди, которых в субботу и воскресенье станет меньше.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что, благодаря циклонам, холодный воздух с севера не может проникнуть на юг. Атмосферное давление растет, облаков на небе все меньше, воздух лучше прогревается.

"Такой температурный фон сохранится до конца недели и даже в понедельник", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд (цитата по РИА Новости). Он уточнил, что такая погода ожидается и в других регионах Центрального федерального округа.

Новая рабочая неделя начнется в Москве с жары - столбики термометров могут подняться до отметки +30 градусов. Но уже 3 августа резко похолодает - сразу на пять градусов.