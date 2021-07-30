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30.07.2021 13:15

Аэропорт Владивостока увеличил внутренний пассажиропоток в 1,5 раза

Международный аэропорт Владивосток имени Владимира Арсеньева подвел итоги работы за январь-март 2021 года. За пять месяцев воздушная гавань обслужила более 550 тысяч пассажиров. Из этого количества на внутренних авиалиниях услугами аэропорта воспользовались 535 тысяч пассажиров, что в полтора раза превышает показатель предыдущего года. На международных линиях обслужено 15 тысяч человек.
Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток"
Фото: Пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток"

Самый значительный рост количества пассажиров отмечен на рейсах в Москву, Южно-Сахалинск, Новосибирск и Петропавловск-Камчатский. По сравнению с прошлым годом внутренняя маршрутная сеть аэропорта расширилась, теперь из Владивостока самолеты летают в Комсомольск-на-Амуре, Нерюнгри и Сочи.

Удачным для воздушной гавани Приморья стал май текущего года. Количество обслуженных пассажиров только в этом месяце составило более 148 тысяч. Внутренними авиалиниями было перевезено 141 тысяча человек, что превысило показатель предыдущего года в пять раз и на шесть процентов опередило пассажиропоток докризисного 2019 года. В мае из аэропорта Владивосток кроме прочих выполнялись рейсы в Среднюю Азию, увеличилось количество вылетов в Южную Корею. Всего в мае на международных авиалиниях было обслужено более 7,5 тысячи пассажиров, что в восемь раз превысило показатель прошлого года.

Конец мая для Международного аэропорта Владивосток запомнится также приходом новой авиакомпании Nordwind. В рамках летнего расписания авиаперевозчик впервые запустил из воздушной гавани Приморья беспосадочные рейсы в Сочи и дополнительные - в Москву. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в мае возобновила выполнение рейсов из Владивостока в Краснодар с промежуточной посадкой в Новосибирске, а "Аврора" в летнем сезоне вновь начала летать в Красноярск.

Напомним, очередной эффективный этап в развитии авиационного предприятия начался с приходом новых акционеров в 2017 году в составе Changi, "Аэродинамики", Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и принятой акционерами стратегии развития аэропорта. Благодаря ей предприятие имеет рекордное количество обслуженных пассажиров, расширяет маршрутную сеть, увеличивает количество авиарейсов.

В целом в мае количество рейсов из Владивостока выросло на 16 процентов, с наибольшим увеличением частоты на таких направлениях, как Южно-Сахалинск, Москва и Новосибирск.

- Несмотря на сложные обстоятельства из-за ковидных ограничений, с которыми столкнулась не только российская, но и вся мировая авиационная отрасль, аэропорт активно инвестирует в развитие производства, приобретение специальной и аэродромной техники, а также сертифицирует новые виды деятельности и вводит новые услуги, - подчеркивает генеральный директор АО "Международный аэропорт Владивосток" Андрей Виниченко.

Главная цель стратегии развития международного аэропорта - повышение качества обслуживания. Комфорт пассажиров - приоритет, на который нацелена работа всего персонала предприятия.

Сегодня воздушная гавань Приморья продолжает работу по введению новых услуг, развитию сотрудничества с авиакомпаниями и открытию новых рейсов, поддержанию сотрудничества с партнерами и восстановлению международных рейсов по мере нормализации эпидемиологической ситуации в мире. Сейчас особое внимание менеджмент предприятия планирует уделить расширению внутрироссийских направлений и продвижению Владивостока на внутреннем туристическом рынке.

Справка

Международный аэропорт Владивосток (http://vvo.aero/) образован в 1932 году. Является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. С февраля 2017 года собственником АО "Международный аэропорт Владивосток" является консорциум инвесторов в составе промышленной группы "Аэродинамика" Олега Дерипаски, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Changi Airports International (Сингапур). Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории "Аэропорт с пассажиропотоком до четырех миллионов пассажиров". Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 миллиона человек, соответствует уровню "С" IATA.

Пресс-релиз подготовлен АО "Международный аэропорт Владивосток"

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