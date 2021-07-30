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30.07.2021 11:56
Рубрика: Общество

"Аргументы и факты" подвели итоги конкурса региональных журналистов

В пресс-центре "Аргументов и фактов" подвели итоги проекта "Малыми делами богата Россия" и творческого конкурса среди журналистов региональных СМИ. Благотворительный фонд "АиФ. Доброе сердце" придумал проект, который бы помог встретиться и стать партнерами журналистам и представителям НКО. С этим проектом он выиграл президентский грант, а издательский дом "Аргументы и факты" стал его партнером.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Названы лауреаты Госпремии РФ в области правозащиты и благотворительности

К проекту подключились региональные представительства "АиФ". В итоге в 50 регионах были организованы пресс-туры в некоммерческие организации, которые реализовали проекты на средства Фонда президентских грантов. В пресс-турах участвовали журналисты местных газет и журналов, радио и телевидения, электронных изданий, а также блогеры. По итогам пресс-туров опубликовано 620 журналистских материалов. Все они получились искренние, эмоциональные. И все эти работы в рамках проекта участвовали в творческом конкурсе "Большое дело малых инициатив".

Жюри конкурса признало лучшими три материала:

"Кадриль уральская, задача первая - не упасть" Анастасии Михайловой. Текст опубликован в издании "Шалинский вестник" и рассказывает о проекте "Школа уральской кадрили" фольклорного объединения "Фолкъ-Толкъ", который нацелен на популяризацию зажигательного народного танца;

Оксана Булгакова рассказала о детском инклюзивном театре Белгорода в материале "Когда особенности становятся достоинствами" на портале GO31.ru;

"Бермудские треугольники. Как в Нижегородской области ищут пропавших людей" Златы Медушевской. Материал вышел на сайте "АиФ в Нижнем Новгороде".

Их авторы получили дипломы и возможность опубликовать свои новые материалы на социальные темы на федеральном сайте aif.ru.

Еще семь материалов вместе с тремя победителями составили топ-10 конкурса:

"Как образ жизни. В Рубцовске ежегодно удаются десятки социальных проектов" (о благотворительном фонде "Развитие"), автор Светлана Лырчикова , сайт "АиФ-Алтай";

"Путешествие по Радуге". Как НКО в Чувашии учит людей интересно жить" (об НКО "Радуга"), автор Алена Пчелкина, сайт "АиФ в Чувашии";

"Хороший пример заразителен: как развиваются социальные проекты в сельской местности Краснодарского края" (о Чамлыкском хуторском казачьем обществе), автор Елизавета Погорелова, сайт "Кубанские новости";

"Четвероногий доктор. Чем эффективна иппотерапия и кому она показана?" (об Иркутском общественном благотворительном фонде Тихомировых), автор Светлана Дамбуева, блогер;

"Мы все - одна команда" (об НКО "Тотем"), автор Анастасия Запорожская, спортивный журнал Железногорска "Молния", Красноярский край;

"Добрый дом. Как живется особенным детям в тренировочной квартире" (об учебно-тренировочной квартире "Добрый дом"), автор Игорь Польских, сайт "АиФ Пенза";

"Дотянуться до звезд" (о центре "Юный техник"), автор Светлана Синцова, сайт "Псковская правда".

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