Новости

В Якутии отменят COVID-free зоны в ресторанах 09:19
Камчатский край на выставке расскажет о туризме и зеленых проектах 09:01
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в финал Олимпиады 08:59
Дептранс призвал москвичей не парковаться под деревьями 08:50
Синоптики предупредили москвичей о дожде и грозе в пятницу 08:42
Проценко назвал способ победить пандемию коронавируса 08:40
В Одессе откроют музей Михаила Жванецкого 08:40
На хабаровчанина завели дело за попытку поджечь отдел полиции 08:23
Гаджимагомедов гарантировал России вторую медаль боксерского турнира ОИ 08:17
Представители Великобритании и Нидерландов выиграли золото в BMX 08:06
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить 08:03
Боксер Хатаев нокаутировал соперника в четвертьфинале Олимпиады 08:01
Сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал Олимпиады 07:45
Над аэропортом Лос-Анджелеса снова замечен человек с реактивным ранцем 07:36
Дзюдоист Башаев победил двукратного чемпиона ОИ и вышел в полуфинал 07:23
В США моряка обвинили в поджоге крупного десантного корабля 07:20
Российские шпажисты вышли в полуфинал Олимпиады, победив одного из фаворитов 07:02
В Гидрометцентре назвали самое теплое российское море 07:00
Прыгун в высоту Акименко пожаловался на шумных соседей в Олимпийской деревне 06:38
Дзюдоист Тамерлан Башаев из России с победы стартовал на Играх в Токио 06:29
Прыгуны в высоту Акименко и Иванюк вышли в финал соревнований на ОИ-2020 06:17
Чемпионка ОИ-2020 Бацарашкина вышла в финал в стрельбе из пистолета с 25 м 06:05
Пловец Ван Шунь принес Китаю 16-е золото Игр-2020 05:53
Маккеон выиграла стометровку вольным стилем на Олимпиаде в Токио 05:43
Новозеландцы выиграли золото в соревновании восьмерок в гребле 05:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 09:01
Рубрика: Экономика

Камчатский край на выставке расскажет о туризме и зеленых проектах

Текст: Евгения Думанская

На выставке "Улица Дальнего Востока" Камчатский край в рамках своей экспозиции расскажет о зеленой энергетике и представит модель "Лунохода 1", сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Чернышенко: Камчатка станет доступнее для россиян благодаря нацпроекту

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что Камчатский край является одной из самых перспективных территорий для развития туризма, и сейчас запускаются проекты в этой сфере.

"Это жемчужина с точки зрения инвестиционной привлекательности в сфере туризма. Камчатка уникальна не только в масштабах России, но и в мировом масштабе. Второй такой территории просто нет", - сказал Трутнев.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что основной акцент решено было сделать именно на инвестиционной привлекательности региона, и местные власти готовы оказать всевозможную поддержку тем, кто вкладывается в развитие Камчатки.

"Мы хотим показать инвесторам, бизнесу, что регион открыт для новых проектов, здесь есть уникальные возможности и неисчерпаемый потенциал", - сказал глава региона.

Выставка состоится в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке со 2 по 7 сентября. Павильон региона будет называться "Береги Камчатку". Посетители смогут познакомиться с богатствами края, его уникальными возможностями и природой. Павильон будет оформят в виде кратера вулкана.

Фото: Пресс-служба правительства Камчатского края
На Камчатке появился новый гейзер

Внутри установят инсталляцию "Зеленая энергетика", где можно будет узнать о приоритетных направлениях развития зеленой энергетики в регионе: проекте развития водородной энергетики, Мутновской ГеоЭС, ветропарке в селе Усть-Камчатск, Пенжинской ПЭС.

Участники форума смогут узнать о развитии авиасообщения на Камчатке, особенностях рыболовной промышленности. А с инвестиционными возможностями региона гостей павильона решили познакомить необычным способом - инсталляцию стилизуют под капитанский мостик судна, где рычаги запускают один из сценариев: Северный морской путь или морские круизы.

Также гостей познакомят с Центром репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород, который реализуется на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка".

Еще одна любопытная инсталляция "Отдых по-камчатски" представит посетителям виды активного отдыха, которыми знаменит регион. Зрители смогут почувствовать себя гонщиком собачьих упряжек, серфером, сноубордистом или альпинистом.

За пределами павильона тоже будет немало интересного, например, посетили смогут увидеть настоящую модель "Лунохода 1", который в 80-х годах прошлого века проходил испытания в Кроноцком заповеднике, а в кинозале по вечерам будут показывать фильмы о Камчатке.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток Президент Полпреды Президента в федеральных округах ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2"
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году
Рогозин назвал дату запуска модуля "Причал" на МКС
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков