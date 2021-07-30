Камчатский край на выставке расскажет о туризме и зеленых проектах

На выставке "Улица Дальнего Востока" Камчатский край в рамках своей экспозиции расскажет о зеленой энергетике и представит модель "Лунохода 1", сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что Камчатский край является одной из самых перспективных территорий для развития туризма, и сейчас запускаются проекты в этой сфере.

"Это жемчужина с точки зрения инвестиционной привлекательности в сфере туризма. Камчатка уникальна не только в масштабах России, но и в мировом масштабе. Второй такой территории просто нет", - сказал Трутнев.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что основной акцент решено было сделать именно на инвестиционной привлекательности региона, и местные власти готовы оказать всевозможную поддержку тем, кто вкладывается в развитие Камчатки.

"Мы хотим показать инвесторам, бизнесу, что регион открыт для новых проектов, здесь есть уникальные возможности и неисчерпаемый потенциал", - сказал глава региона.

Выставка состоится в рамках VI Восточного экономического форума во Владивостоке со 2 по 7 сентября. Павильон региона будет называться "Береги Камчатку". Посетители смогут познакомиться с богатствами края, его уникальными возможностями и природой. Павильон будет оформят в виде кратера вулкана.

Внутри установят инсталляцию "Зеленая энергетика", где можно будет узнать о приоритетных направлениях развития зеленой энергетики в регионе: проекте развития водородной энергетики, Мутновской ГеоЭС, ветропарке в селе Усть-Камчатск, Пенжинской ПЭС.

Участники форума смогут узнать о развитии авиасообщения на Камчатке, особенностях рыболовной промышленности. А с инвестиционными возможностями региона гостей павильона решили познакомить необычным способом - инсталляцию стилизуют под капитанский мостик судна, где рычаги запускают один из сценариев: Северный морской путь или морские круизы.

Также гостей познакомят с Центром репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород, который реализуется на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка".

Еще одна любопытная инсталляция "Отдых по-камчатски" представит посетителям виды активного отдыха, которыми знаменит регион. Зрители смогут почувствовать себя гонщиком собачьих упряжек, серфером, сноубордистом или альпинистом.

За пределами павильона тоже будет немало интересного, например, посетили смогут увидеть настоящую модель "Лунохода 1", который в 80-х годах прошлого века проходил испытания в Кроноцком заповеднике, а в кинозале по вечерам будут показывать фильмы о Камчатке.