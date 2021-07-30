На Чукотке пересчитают белых медведей

В Чукотском автономном округе готовятся к проведению учета чукотско-аляскинской популяции белого медведя. В этот раз к местным экологам присоединятся специалисты из США, сообщила пресс-служба правительства ЧАО.

Как отметил начальник окружного департамента природных ресурсов и экологии Алексей Яковлев, в 2016 году здесь впервые применили технологию инструментально-визуального авиаучета. С ее помощью выяснили, что на территории региона обитают 2937 хищников.

- Повторный учет чукотско-аляскинской популяции планируем провести в 2022-2023 годах совместно с американскими экспертами, что может потребовать выработки единой методики исследований, - сообщил он.

Полученные данные о численности белых медведей специалисты будут использовать при выделении квот на их добычу для коренных жителей.

Справка "РГ"

Белый медведь - второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила. Обитает в приполярных областях в северном полушарии Земли. Занесен в Международную Красную книгу и Красную Книгу России. На территории РФ насчитывается пять-семь тысяч особей.