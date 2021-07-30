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30.07.2021 08:23
Рубрика: Происшествия

На хабаровчанина завели дело за попытку поджечь отдел полиции

Текст: Дина Непомнящая

Сотрудники хабаровской полиции задержали 36-летнего безработного жителя Индустриального района, пытавшегося устроить пожар в отделе полиции №1 УМВД России. Следователи завели в отношении поджигателя уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и частью 2 статьи 105 ("Убийство") УК РФ.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы УМВД, мужчина пришел в отделение утром и сразу же стал угрожать сотрудникам. После этого он разлил по полу жидкость для розжига и собирался поджечь здание с помощью зажигалки. Участковые уполномоченные полиции смогли вовремя остановить и задержать дебошира.

Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за противоправные деяния имущественного характера.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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