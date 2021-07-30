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30.07.2021 15:32
Рубрика: Общество

Три региона получат 2,7 млрд рублей на снижение вредных выбросов

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Три региона - Забайкальский край, Кузбасс и Омская область - получат 2,7 млрд рублей на реализацию мероприятий по снижению объемов вредных выбросов в атмосферу в рамках федерального проекта "Чистый воздух". Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: iStock
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По его словам, деньги пойдут на мероприятия в трех городах - Новокузнецке, Омске и Чите.

"На выделенные деньги больше 77 тысяч жителей Новокузнецка будут переведены с угольного отопления на газовое, а в Чите закроют квартальные угольные котельные из прошлого века и подключат тысячи людей к центральному теплоснабжению. В этих городах также отремонтируют контактные сети электротранспорта. А в Чите и Омске обновят городской транспорт, работающий на дизельном и бензиновом топливе, на троллейбусы и газомоторные автобусы. Всего 68 единиц", - пояснил глава Минприроды Александр Козлов, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, в Чите в 2022 году будут закрыты три котельные в центре города, а дома переведут на централизованное теплоснабжение. Также начнется строительство троллейбусных линий протяженностью 4,9 км и будет закуплено 20 троллейбусов.

В Новокузнецке начнется строительство 3,4 км новой теплотрассы. После завершения работ в 2022 году 102 многоквартирных дома, где проживают 77 тысяч человек переключат с угольной на газовую котельную. Продолжится строительство сетей газоснабжения для перевода с угля на газ частных домовладений.

Фото: iStock
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Ранее президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает расширение круга участников эксперимента по квотированию выбросов путем включения в него городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. Закон вступит в силу 1 сентября 2022 года.

Сейчас в эксперименте участвуют 12 крупнейших промышленных центров: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

В регионах Общество Экология Правительство Минприроды Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Сибирь ДФО Забайкальский край СФО Кемеровская область Кемерово СФО Омская область

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