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30.07.2021 05:14
Рубрика: Происшествия

В Якутии направили в суд дело учителя физкультуры, избившего ученика

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью ребенка в отношении 39-летнего учителя физкультуры из Ойской средней школы Хангаласского района Якутии направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Напомним, что мужчина попал под следствие после того, как в интернет попали видеокадры, на которых записано, как он избивает ученика.

"Установлено, что 14 апреля 2021 года во время проведения урока на спортивной площадке возле школы между учителем и девятиклассником произошел словесный конфликт, в ходе которого педагог нанес рояльной оцинкованной петлей два удара по голове девятиклассника, по кисти правой руки и два удара кулаком в грудь несовершеннолетнего", - рассказала старший помощник руководителя республиканского СУ СК Надежда Дворецкая.

Школьник получил травмы средней степени тяжести.

В ходе расследования учитель полностью признал свою вину.

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